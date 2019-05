Antonio Caló confirmó que se adherirá al paro del 25 y afirmo que sirve para mostrar el enojo de la gente

Antonio Calo.mp3







Antonio Caló, secretario general UOM, habló con Luis Novaresio sobre la negociación salarial y afirmó que el peronismo debe unirse.





- "Conseguimos el 28 por ciento de aumento, más un 2 por ciento para recuperar la caída del año pasado; además de una cláusula de revisión según la cual si la inflación pasa el 27 por ciento en este tramo nos sentaremos para volver a conversar".



-"La actividad es la más golpeada y no ha mejorado en nada. No se hasta cuándo las empresas podrán mantener a los trabajadores"



-"50 mil trabajadores perdí desde el 2015. Si los metalurgicos andan más el país anda mal".



- "Me entusiasma la fórmula de Cristina Fernández y Alberto Fernández, porque me entusiasma que el peronismo se una; cuando los políticos se pelean los que sufrimos somos los trabajadores. Que se haga una interna y listo".



- "Si adherimos al paro, tenemos que entender que cuando se hace un paro tenemos que ser respetuosos, no ver quién es más guapo".



-"Creo que el país no da para un paro de 36 horas; el paro es para demostrar que los trabajadores están enojados, pero cuando la gente pierde un día de trabajo se está perdiendo de comer dos días".