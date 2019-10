Apuntaron con un arma a un profesor en el Colegio Emaús

lared_export_2019-10-30_10-51-40.mp3 lared_export_2019-10-30_10-35-53.mp3



En Novaresio 910 analizamos lo sucedido en El Palomar y dialogamos con la inspectora Cecilia Barton y con el representante legal de la institución, Rafael Matozzo.





La inspectora Cecilia Barton declaró:





- "Quisieron hacerlo como una broma, llevando un arma de plástico"





- "Hemos decidido no renovarle la matrícula para el 2020. Es un acto complejo de conducta"





Rafael Matozzo, abogado, se refirió al hecho desde el punto de vista penal:





- "En el momento, el docente no se sintió amenazado porque no se dio cuenta de lo que sucedía. No los vio"





- "Yo entendía que no había que hacer denuncia, ya que el docente no se vio amenazado porque no percibió lo que hacían los chicos. Y como el arma era de juguete, no hay delito"





- "Se comprobó que el arma era de juguete"





- "Desde el punto de vista penal, creo que no es un delito. Desde el punto de vista administrativo, la resolución final es la no rematriculación"