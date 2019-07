ARA San Juan | El Senador Bullrich exculpó a Aguad y apuntó contra el Comandante Srur

Esteban Bullrich.mp3







Esteban Bullrich, Senador Nacional por Cambiemos, habló con Mariana Contartessi sobre el informe que dio el comité de investigación del ARA San Juan y culpó a la Armada por los manejos de la información.





Repasá las frases de la nota





"Yo creo que los legisladores durante un año y medo hicimos un informe muy solido, tuvimos reuniones con declaraciones de todas las personas involucradas de una u otra manera en el accidente del submarino ARA San Juan y en el manejo posterior de la situación por parte de las autoridades navales y civiles".



-"Nosotros hicimos una disidencia porque creemos que uno de los problemas fue que las autoridades navales ocultaron información importante a las civiles y no manejaron bien la información, esa es la diferencia que tenemos con la Oposición".



-"Lo que ocurrió es que hubo un incendio en el Ara San Juan, se dice controlado, pero se cree que no, e hizo que el submarino baje luego implosiona. Es lo que dicen los expertos. Nosotros después hablamos del manejo de la situación por parte de la Armada".



-"Hubo un mal manejo de la crisis, se subestimó el incendio por parte de la Armada y se oculta a las autoridades civiles. Se le debía informar al Ministro de Defensa, Oscar Aguad"



-"Para nosotros Aguad no tiene responsabilidad, creo que hay una cultura del equipamiento lo atamos con alambre"



- "Esta a disposición de todos el informe, también de la Jueza. No es vinculante el informe, debemos revisar el rol de las Fuerz as Armadas en nuestro país, se necesita un equipamiento para el control, más allá del color político"



-"Yo creo que hubo una mirada muy ideológica, se tardó nueve años para arreglar, el traspaso generacional se cambio"