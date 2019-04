Arabela Carreras: "Es posible que no apoyemos a ningún candidato a nivel nacional"

Arabela Carreras.mp3







Arabela Carreras, Gobernadora electa de Rio Negro, habló en Novaresio 910 y dijo que "El escrutinio está en el orden del 52 por ciento, pero faltan algunas mesas. Fue una elección provincial porque no se logró nacionalizar como quería la Oposición, el electorado de Río Negro varía porque se miró a la provincia, pensar en nuestros recursos para nuestros ciudadanos. La grieta nacional no tiene que ver con los rionegrinos".



Además, dijo que "Es una situación de crisis, hay falta de empleo, crisis en las pymes, hay temor por la caída del poder adquisitivo, aunque algunas economías regionales se vieron beneficiadas por el tipo de cambio, turismo, el gas, exportación de carne. La fruta no la pasa bien".



Sobre la situación del país que recibió Macri, dijo que "Yo diría que gestionar el país es un desafío complejo, hay que mirar los diferentes escenarios, yo esperaría que a la brevedad se estabilice el rumbo económico y tener parámetros claros en la economía para saber donde ir. Nosotros tenemos una economía ordenada, pero queremos tomar decisiones a futuro y para eso necesitamos una decisión económica".



"A Mauricio Macri no le tocó un contexto de país fácil para gobernar, no sé qué herencia será más pesada, si ésta o la de Cristina Fernández. Nosotros no vamos a mostrar preferencia en el escenario nacional, el resultado de nuestra elección tiene que ver con personas macristas, kirchneristas", agregó.



Finalmente, dijo que "Martín Soria en campaña elevó el tono y el tiempo dirá la capacidad de gestión que tenga, esas palabras ya fueron contestadas por electorado. Nosotros recibiremos a los que quieran a hacer campaña".