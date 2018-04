Aranguren: "Se pagaría 24 pesos por día de gas aproximadamente."

Juan José Aranguren - Ministro de Energía 29-03.mp3

"El aumento del gas tiene como objetivo recuperar el sector energético en gas natural y por lo tanto cubre a todos los argentinos y protege a los más vulnerables por la tarifa social. El Objetivo es un esfuerzo mayor de la población para tener más energía y que sea más barato. Pretende recuperar el parque de producción de la energía, cumplir con la ley, y generar las condiciones para que el gas baje en la Argentina"-"El precio del gas natural tiene tres componentes, el costo de producirlo, el trasporte y la distribución y los impuestos. Terminamos con la adecuación de la tarifa de transporte y distribución. Ahora el incremento es a partir del indice del precio mayorista, depende de la evolución de cost o, que con Vaca Muerta serán menores"-"El aumento promedio es del 32 por ciento, y con la evolución estimamos que en octubre, si hay un aumento, será del 15 por ciento. Se calcula que el 50 por ciento de la gente pagará 700 pesos"-"El plan de pago está siendo discutido en el Enargas."-"El aumento para Pymes es del 44 por ciento, a cuánto puede llegar depende del consumo."-"La cobertura de la tarifa social es del 84 por ciento. En el tema tarifario hay compromiso para que más gente tenga gas natural. Muchos tienen el programa hogar que permite comprar garrafas más baratos"Luis Novaresio, conductor: "El aumento del gas es de 32 por ciento y la paritaria quieren que sea del 15 por ciento, cómo hace el trabajador?"Juan José Aranguren, Ministro de Energía: "Tiene que reconoce r de dónde venimos, del 2001 al 2015 el precio del gas aumentó un 150 por ciento, la inflación del 1300 por ciento y el salario 1600 por ciento, por eso Argentina dio muchos subsidios. Provocó que nuestro país fuera un importador de gas natural"-"Aunque no compartamos el gradualismo que estamos haciendo quiero decir que el esfuerzo ya lo hizo el trabajador, y está bajando la importación de has, no queda tanto para adelante. Estamos confiando que la aplicación de estas políticas permite no hipotecar el futuro"- El gas no aumenta más que la paritaria?: "No, el costo de una familia no son sólo las tarifas. Lo que queda para adelante es menor para sobrellevar. Estamos aplicando la ley."-"Las revisiones tarifarias integrales permitieron inversiones, que significa más usuarios con gas natural. Las empresas tienen que desistir de los j uicios que hicieron contra Argentina en el Ciadi."- Aumento de combustible: "Oportuno es acomodar los precios con el Mundo, recuperaremos la producción local si tenemos los precios del Mundo."-"No somos los más caros del mundo, en Latinoamérica hay tres países por arriba nuestro. Con la reforma fiscal también hicimos un cambio en los impuestos."- Despenalización del aborto: "Estoy a favor de que la pareja, persona se pueda despenalizar lo que aquellos creen que es un crimen. Los hombres no podemos hablar de lo que le pasa a una mujer."Mensaje de una oyente sobre los aumentos-"Reconozco el esfuerzo de la mujer, habría que ver que ingreso tiene para que tenga tarifa social. Este Gobierno quiere tener un futuro mejor para todos los argentinos"