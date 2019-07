Ariel Sujarchuk: "Si gana Kicillof no gobierna la Cámpora, gobernamos todos"

Ariel Sujarchuk.mp3



Ariel Sujarchuk, Intendente de Escobar, habló con Luis Novaresio sobre la reunión entre los intendentes con Alberto Fernández, su experiencia en la AMIA y la incorporación de un certificado anticorrupción.





-"La reunión con Alberto Fernández fue muy buena, se hablaron de los ejes de campaña, vino Alberto Fernández y Axel Kicillof. El eje central es la economía, que veamos los problemas de la gente, que no llega a fin de mes"



-"Todas las campañas tienen su etapa de chicana, lo que pasa ahora, en todo el mundo, tiene que ver con las nuevas tecnologías, se viralizan mentiras. Lo que hay también es campaña agresiva, agredir al contrario, en vez de defender lo que hiciste o harás"



-"No hubo problemas con Axel Kicillof, él hizo la apertura, después estuvo Sergio Massa y cerró Alberto Fernández. Kicillof siempre midió bien en la provincia de Buenos Aires"



-"Si gana Kicillof ganan los bonaerenses, no gobierna la Campora, gobernamos todos, esa es la campaña sucia, me sorprende de María Eugenia Vidal porque es estigmatizar a la juventud"



-"Es una especulación atemporal decir si Máximo Kirchner puede ser candidato a presidente, es hablar en un contexto alejado, además ni sé si le interesa"



-"Yo fui jefe de prensa de la AMIA después del Atentado. Uno siempre tiene presente estos días. Yo en el momento de Atentado estaba trabajando en el Centenario de la AMIA"



-"Es la eterna impunidad el tema de la AMIA, fue una bomba que no para de explotar. Me pone contento que la memoria siga vigente y el reclamo también, lo escandaloso es la impunidad"



-"Nosotros estamos aplicando la transparencia dentro del Municipio, controlado por la UBA, Conciencia y otros organismos"