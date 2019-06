Arreglos políticos en medio de los problemas de la sociedad

Hay varias informaciones que tenemos que manejar en la jornada de hoy en un momento que parece central la cuestión política y lo es.

Estamos decidiendo quienes son los candidatos que van a postularse para que en los próximos cuatro años conduzcan la Nación. Ahora, a mí me sorprende también la enorme discusión que tenemos con tantas idas y venidas y la escasa discusión que hay en el tema central que es la economía. El pan paso ayer a cien pesos, está en todas las tapas de diario. Recién estaba hablando del tema del dólar y Candelaria De La Sota decía que esperan un dólar de cincuenta y un pesos para fin de año. Patricio Muzzio acaba de ser papa y está preocupado por su casa, las cuotas a pagar, es realmente tremenda la situación. Hay muchísimos locales vacíos, cerrados, sin alquilar. Cuál es el plan de emergencia económica que tenemos en este momento? Candelaria De La Sota: la vuelta del Ahora 12 con tasas un poco más bajas, el plan de renovación del parque automotor con algún descuento, pero no hay un plan para reactivar el consumo en los supermercados. Me parece que lo que hay que discutir como tema central son estas cuestiones, me gustaría un esfuerzo a la altura de las circunstancias y no la estaría viendo.