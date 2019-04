Atilio Benedetti: "Pensamos que nos iba a ir mejor pero el 9 de julio es la verdadera elección"

Atilio Benedetti.mp3







Atilio Benedetti, candidato a Gobernador de Entre Ríos por Cambiemos, habló en Novaresio 910 y dijo que "Se dieron las PASO en Entre Ríos, creíamos que haríamos una mejor elección, pero bueno... finalmente seguiremos trabajando porque el camino empieza ahora, se viene la elección importante"



Además, dijo que "Comienza la discusión verdadera por la conducción de Entre Ríos, desdoblaremos los esfuerzos para separar los problemas nacionales de nuestra provincia".



"Tenemos confianza que más allá de los resultados los entrerrianos acompañan nuestra propuesta, que Entre Ríos puede estar mejor y necesite un cambio de aire político", agregó.



Sobre la elección, dijo que "No estamos muy lejanos de los votos que obtuvimos en el año 2015; de cualquier manera no podemos negar que el contexto económico afecta el ánimo de los ciudadanos... aunque no tengo dudas que la situación mejorará dentro de dos meses".



Acerca de cuáles pueden ser las causas de su derrota, dijo que "Las medidas nacionales son importantes, pero en particular, Entre Ríos nosotros el año pasado tuvimos una sequía importante y estamos saliendo. Vamos a trabajar para producir un cambio en Entre Ríos".



"Bordet creo que ha hecho muy poco, recibió una provincia hundida y hoy tiene una provincia que tiene un grado de sustentabilidad sin hacer nada", dijo.



Finalmente, dijo que "Yo creo que este camino es recuperable y seguiremos trabajando. Siempre se espera una número superior de adhesión, en las Paso no se compite".