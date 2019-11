Aumento del salario mínimo. "Estas cosas se hablan, no se hacen por decreto"

MARTIN CABRALES.mp3



Pasó por Novaresio 910 el exempresario Martín Cabrales, quien se refirió al aumento del salario mínimo en la actividad privada. Además, se mostró preocupado por la situación empresaria argentina.





Sobre los aumentos: "Todos hemos perdido el poder adquisitivo, pero por decreto implementar esto, sabiendo la situación que atraviesan las PyMEs, es imposible. Me parece una medida difícil de aplicar. Las empresas están pasando su peor momento y se cierran PyMEs todos los días. No le veo sentido al aumento".





Cuestionó la forma de hacerlo: "Estas cosas se hablan, no se hacen por decreto. En ningún momento se planteó esto, hace mucho que no hablo con Macri, por eso me permito dudar si efectivamente es así la noticia".





¿Es una prioridad? "En este momento que atacar lo urgente: las necesidades que tienen los que peor la están pasando. Se ha hablado del hambre. No es una medida congelar precios, aumentar salarios... si es así, van a seguir destruyendo la industria. Hay que pensar en fomentar el consumo interno".