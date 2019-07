Axel Kiciloff: "La economía está con respirador artificial"

Axel Kiciloff.mp3







Axel Kiciloff, precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, habló con Luis Novaresio sobre la campaña electoral y los debates entre el ex Ministro de Economía y la actual Gobernadora.





Repasá las frases de la nota





- Sobre los dichos de María Eugenia Vidal y Marta Peloni sobre él y La Cámpora, "Estamos en Mar del Plata, con Alberto Fernández... preocupados por la situación económica de acá... es un termómetro del país. Condensa actividad turística, tiene puerto, la actividad económica pega a través de la entrada y salida de bienes. Tiene industria, tiene campo... vemos una grave situación social, como en todos lados... de eso tendría que estar hablando la Gobernadora, esto pasó durante su gestión. Todo se deterioró mucho... estoy alarmado por lo que muestra la Gobernadora en el inicio de la campaña. Yo recibí ataques trolls de legisladores... en el 2015 la Gobernadora era buenita, decía lo que iba a hacer. Como no hizo nada, recurre a la campaña sucia". "Estoy muy alarmado. ¿Va a ir por ahí Jaime Durán Barba? ¿Vamos a poder discutir las cosas?"



- Sobre si habló con Máximo Kirchner, "La verdad que no... yo soy el candidato del Frente Todos... Sergio Massa, Felipe Solá, Alberto Fernández, Pino Solanas, Juan Grabois, CTEP, Cristina Kirchner, son todos muy distintos. Decían que no nos íbamos a poder poner de acuerdo, pasó todo lo contrario. Estamos coordinando una campaña de propuestas... hay mucho para decir, mucho para mostrar de lo que la gobernadora no hizo. No voy a recurrir a chicanas. Hay que dejarse de excusas, campaña falsa y operaciones políticas"



- Sobre cómo definiría el veranito cambiaria, "Respirador artificial, así se llama... lo que vimos es el síntoma de esto. Mauricio Macri dio una conferencia de prensa avisando que iban a ir al FMI, incumpliendo lo prometido, Macri y Nicolás Dujovne habían dicho que no lo iban a hacer... 70 mil millones de dólares de fuga de capitales, que no está en obras, en energía, en Vaca Muerta"



- Sobre los dichos de Alberto Fernández de que van a demorar en bajar la inflación, "Mauricio Macri llegó al Gobierno diciendo que era lo más fácil que iba a resolver. Eso ya demuestra desconocimiento, una chantada, y cómo usan el marketing... a mi en estos días me atacaron con todo. Va a ser así. Alberto habló de una realidad. El tema de la inflación va a llevar tiempo... en mis últimos 12 meses como ministro, la inflación medida por el IPC era de 23,8. Hoy está a 57%... no es una inflación de demanda, no la hay. No es de emisión, porque la cortaron. No es de proteccionismo, porque abrieron las importaciones... ellos trataron de aplicar Ahora 12, Precios Cuidados, un invento de fin de temporada como es Precios Esenciales. Lo anunciaron con bombos y platillos, no lo vio nadie. No tienen idea. Lo único que lograron es planchar el dólar, incumpliendo el estatuto del FMI. Nos prestan y vamos a tardar décadas en devolverlo. La deuda que tomar es una bestialidad y no está en ningún lado"



- Sobre un debate con Vidal, "Sí, yo estoy tratando de discutir propuestas. A veces esas puestas en escena hay que verlas, pero discutir todo lo que se pueda. Yo vengo planteando muchas cosas de su gestión. Ella no habla de su gestión. Al principio el problema era el Gobierno anterior, después los 70 años de peronismo y ahora es el Gobierno siguiente". "La Gobernadora prometió salud y educación, pero cerró escuelas"