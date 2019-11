Luis Novaresio y un editorial referido a la postura del gobierno de Mauricio Macri con respecto al protocolo del aborto no punible.

Quiero detenerme en dos noticias, una del presidente electo, y una del presidente actual. Con respecto a Alberto Fernández, quiero saber cuál será su política exterior, a partir de la posible derogación de Hezbollah como organización terrorista, que estuvo vinculada al atentado de la AMIA. Me llama mucho la atención. Voy a decir una enormidad: me sorprende mucho que un sector del progresismo argentino no pueda condenar al fundamentalismo islámico, que lapida y tortura mujeres, que apedrea a personas homosexuales, de verdad me sorprende mucho de parte de Fernández, al tener un hijo transgresor.

Sobre Macri, quiero hablar sobre lo del protocolo del aborto no punible, que determinaba cómo debía funcionar la interrupción legal del embarazo en casos de violación o peligro real de la salud de la mujer. ¡Rubinstein no hizo nada más que cumplir con la ley! La Corte Suprema de la Justicia ya dictaminó que no hay que ir más a la Justicia para determinar que una mujer fue violada para luego poder abortar.

Inesperadamente, el conservadurismo del PRO salió a pedir que se derogue esto y a pedirle la renuncia a Rubinstein. ¡Qué homogeneidad que tiene el gobierno del partido nuevo que venía a formar la política nueva, eh! Yo me imaginé a Pinedo con una túnica blanca y una antorcha en la mano en la Plaza de Mayo haciendo esto. Hay todavía provincias que no aplican este protocolo y las mujeres se mueren por intervenciones ilegales. Esta última resolución muestra, cabalmente, cómo ejerció la política Mauricio Macri: no por convicciones profundas, sino por conveniencias profundas del momento.

El abrazo y el beso al pañuelo celeste, cuando se jactaba de haber abierto el debate hace un tiempo, fue una demostración de que nunca le importó el tema, fue una estrategia de campaña. Ayer desnudaron al Rey y mostraron que el intento de ganar una elección guió la mayoría de las decisiones de Mauricio Macri. Una persona muy cercana al presidente, muy cercana, cuando se abrió la discusión del aborto, me dijo 'no te equivoques, les importa un bledo el tema, en las encuestas sale que esto ayuda a dogmatizar la grieta y es una cortina de humo para que no se hable de la cuestión económica'. Entiendo que la política tiene algo de esto, de desviar un tema con otro. Pero con algunos temas no se hace esto, como ser la salud pública de las mujeres.

Antes que una decisión filosófica de vida, el aborto es salvarle la vida a las mujeres. Las mujeres se siguen muriendo. No te quepa la menor duda de que si el proceso de gestación humana fuera masculino, este tema estaría saldado hace tiempo. Cuando Macri trajo este tema, yo pensé que se preocupaba por la salud de las mujeres. ¡Cómo me equivoqué! Utilizar la salud pública de las mujeres es una moneda de cambio en el ejercicio de la política del gobierno del PRO.

Creí que había un modo a través de la alternancia republicana de un partido sobre otro para cambiar viejos vicios. Jugaron a la política con lo que le daban las encuestas. Es tristísimo lo que pasó en el día de ayer. Pesa más en Cambiemos lo que te da una encuesta que lo que te dicta tu consciencia.