"No es un día definitorio porque ya está arreglado entre Bancos, Fondos y Banco Central de renovar una parte favorable de las lebacs a una tasa elevada. El Banco Central disminuyó los encastres. Seguramente más del 85 por ciento está asegurado por los Bancos, Anses, cajas previsionales. Lo que sucede es que se renueva a un costo muy alto, y aún así habrá una demanda del dólar"-"Ayer el Banco Central devaluó y perdió reservas. No fue un día victorioso para el Banco Central"-"El otro tema es que la medida del Banco Central entra en choque con el FMI, porque ellos no quieren limite al valor del dólar, ellos quieren un mercado de libre flotación"Candelaria de la Sota, columnista: "Lo mismo que quería Federico Sturzenegger antes que le saquen la autonomía"Ismael Bermudez, periodista económico: "El otro tema es que tendremos una inflación muy alta en poco tiempo"Candelaria de la Sota, columnista: "Ayer Nicolas Dujovne dijo vamos a tener más inflación y menos crecimiento"Ismael Bermudez, periodista económico: "Estamos entrando al proceso de estanflación. En estos días hay transacciones que no se realizan porque no hay precios. Después la caída del poder adquisitivo de la gente es muy fuerte. Dará 2.8, 2.9 por ciento la inflación de mayo. Si lo miden bien supera el 3 por ciento, en aceites hubo un aumento del 10 por ciento"-"Hay que esperar las condiciones que ponga el FMI. Seguramente se plantearán recortes con jubilaciones, salarios y transferenci as sociales, políticamente se aceptará esto?. Si la respuesta es no tendremos un problema económicos."-"Hoy tenemos un problema político porque la palabra de los ministros está devaluada, si Nicolas Dujovne dice que vamos a tener más inflación, se reabren las paritarias?."