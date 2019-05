"Ayer Schiaretti hizo todos los gestos de distanciamiento del cristinismo ortodoxo"

Ignacio Zuleta.mp3







El periodista Ignacio Zuleta habló con Luis Novaresio y analizaron el arrollador triunfo de Juan Schiaretti en Córdoba por más del 53% de los votos.





Repasá las frases de la nota





Sobre el triunfo de Juan Schiaretti: "Tiene muchos aristas. Para Córdoba es la adhesión a la gestión. Es muy interesante en un país donde la gestión política está muy cuestionada".



"Es importante observar que si uno mira la elección de 2015 en Córdoba, el gobierno saca los mismos puntos que sacó. Hay que ver si los 55 de Schiaretti son un techo, y si el 30% de Mestre y Negri un piso que se puede subir".



Sobre una candidatura a presidente de Schiaretti: "Él ha dicho que no lo va a ser. No ha explicado por qué. Él dice que no lo quiere ser porque no tiene salud. Creo que expresa esa debilidad del peronismo ante una elección como esta".