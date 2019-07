Bali Bucca: "El debate de la Cámpora es un negocio de Vidal y de Kiciloff"

Eduardo Bali Bucca.mp3







Eduardo Bali Bucca, precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires por Consenso Federal, habló con Luis Novaresio y afirmó que no le pediría a Tinelli que lo apoye.





Repasá las frases de la nota





- Sobre los dichos de María Eugenia Vidal y Marta Pelone sobre Axel Kicillof y La Cámpora, "No puedo entrar en ese debate porque es un negocio de Vidal y Kicillof. El fracaso de la Argentina es ver a políticos peleándose por cosas que no le afectan a la gente... hablabas de Juan Carr, es un referente social... ayer murió otra persona por el monóxido de carbono. Hay una solución, la hizo un argentino llamado Miguel Ponce, del Conicet, presentamos un proyecto de ley y todavía no se trató. Por eso se sigue muriendo gente... eso es un negocio de ellos. Necesitamos conectar con los millones de argentinos angustiados, defraudados, que no encuentran solución en el pasado. No me van a escuchar pelear con Vidal y Kicillof"



- Sobre la ancha avenida del medio de la que hablaba Sergio Massa, "Nada se termina en octubre. Continúa la vida de los docentes, de los industriales. Es una gran oportunidad, si los dirigentes canalizan la energía en lo que estamos viendo. No están ocupados en los problemas de la gente". "¿Por qué no podemos trabajar con el Instituto de la Vivienda y el Banco Provincia? Tenemos dos problemas habitacionales en la Provincia... estas cuestiones tienen que tener lugar en la agenda. No solo en la campaña. Yo digo que la tome ya Vidal, la vamos a aplaudir. Pero que sea a partir de diciembre, cuando se empieza a olvidar un poco el tema de la elección"



- Sobre el rol de Marcelo Tinelli en su campaña, "Yo no le pediría a Marcelo que me apoye. Siempre fui de los que miraba por la tele, desde Bolívar, cómo algunos se acercaban a él para hacerse conocidos. Marcelo es un amigo con el que pudimos hacer un montón de cosas juntas, vinculadas a la salud, al turismo... él nunca se olvidó de su ciudad y tenemos mucho que hacer en adelante"



- Sobre Florencio Randazzo, "Tengo muy buena relación y sigo estando cerca de él. Es un ejemplo... dice que la mejor política es la mejor gestión. Siempre hablamos de unos pocos protagonistas, pero estudiando el organigrama ves que hay ministerios, secretarías, direcciones, subdirecciones... si cada uno tuviera dos objetivos, como me decía cuando estuvo al frente de los trenes y del Registro de las Personas, porque hoy a nadie se le ocurre que el DNI tarde 8 meses. Eso es decisión política, algo que mejoró la vida de la gente. Hoy está como un ciudadano más"