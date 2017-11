Beatriz Oñate: "Si hoy el juez Villanueva quisiese entrar a los territorios para hacer allanamientos, podría hacerlo"

Beatriz Oñate - defensora del Pueblo de Bariloche 29-11.mp3

"La mesa que se conformó ayer es para crear canales de dialogo y tratar de apaniguar la situación, ese es el rol de la Defensoría y del Obispo de Bariloche."-"En Bariloche no tenemos situaciones más que alguna vez algún incendio. No vivimos que el RAM esté instalado."-"Las personas que están ubicadas en el lugar dijeron que están dispuestas a que ingresen personas, pero el Juez no ordenó la medida. Esto de que no dejan ingresar al Juez no es cierto, hasta lo que yo sé."