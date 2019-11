Bolivia. "No quiero entrar en contradicciones con mi gobierno"

PATO BULLRICH.mp3



Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, pasó por Novaresio 910 y se refirió a la gestión realizada para proteger a los argentinos que se encuentran en Bolivia.





Sobre los periodistas agredidos en Bolivia: "Ya están en el aeropuerto esperando el avión rumbo a Argentina. Ayer fue un día complicado y tuvimos que ir a buscar a los argentinos. Ya están a la espera del vuelo"





Sobre el mensaje de la cancillería argentina: "No quiero entrar en contradicciones, no quiero que me digan que digo cosas distintas a mi gobierno. La gran pregunta que nos hacemos todos es si habrá una autoridad objetiva que pueda garantizar que el proceso electoral se realice bien, no como sucedió antes"





¿Cómo se rearma el partido? "Me gustaría que mi nuevo rol sea ser presidenta del PRO. Hasta que no se resuelva, no voy a decir nada. Es un proceso que debe ser consensuado y discutido. Decidir entre Lousteau y Naidenoff, para el Senado, no me corresponde. Sería meter el dedo en la llaga porque nosotros somos una coalición de partidos"





¿Alberto Fernández derogará los protocolos de seguridad de su gestión? "Yo le diría a Fernández que, en vez de actuar impulsivamente, lea el protocolo. Las fuerzas le dan seguridad a la gente porque ellas se sienten seguras. Había 96 policías muertos en 2015, y el año pasado nosotros tuvimos 24. ¡Es al revés! Cuanto más seguros se sienten ellos, mejor actúan, por eso digo que lo piensen. Si derogan el protocolo, las fuerzas perderán confianza y eso se verá reflejado en la gente"