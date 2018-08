Repasá las frases más importantes de la nota:





"La falta de una estabilización cambiaria está conspirando contra la estabilización de una tasa de inflación por debajo del 32% que era el límite que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional".





"Hay riesgo de más si no se logra estabilizar en estos niveles"





"La clave para el equipo económico es estabilizar el tipo de cambio. El FMI te marca un corset que todo el mercado y que los individuos lo han percibido".





"Darle un nivel preanunciado de intervención en el mercado cambiario, como a través de subastas diciendo con cuánto vas a intervenir, es como jugar al truco y antes de cantar, mostrar las cartas".





"Cuando decís que podés intervenir con 100 millones de dólares o hasta 500 millones cuanto haya que recomprar las letras del Banco Central, le estás quitando al Banco Central una cuestión esencial en una crisis cambiaria como es la capacidad de sorpresa".





"Veo intenciones de cambiar. Hubo intentos de negociación con el FMI. Hoy lamentablemte cada vez que se tiene que tomar una decisión hay que levantar el teléfono y hablar con Washignton para poder ver si está dentro de los márgenes de maniobra de la carta de intención".





"Las actuales autoridades del Banco Central quieren salirse en lo que pueden de ese corset".



"A la luz de lo operativo, el camino está marcado en la carta de intención. Sabemos cuál es el camino que va a seguir Argentina en materia de ajuste fiscal y cambiario".





"Lo que se tiene con el FMI no es un programa económico, es un programa de ajuste fiscal y monetario. El gobierno debe complementar esto con un plan de estabilización más amplio y con un plan de crecimiento. Sino nos vamos a quedar en el medio del río".





"Cada cosa, hay que consultarla con Washington".





"Vamos a entrar en una peregrinación de waivers. Vamos a no cumplir con varias pautas".





"La meta central que debe cumplir Argentina es la meta fiscal".





"La pregunta que se hacen muchos es si argentina va a tener los 7500 millones o 10.000 millones que necesita el año que viene para poder financiarse".





"Si no se cumple la meta de reservas netas, puede haber algún tipo de negociación más difícil".





"Con respecto a la pauta de inflación, no es bueno no cumplirla.A Entiendo que el perdón no va a ser difícil de conseguir".