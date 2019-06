Caer en la trampa del transfuguismo depende solo de nosotros

Voy a hablar de lo que me paso el fin de semana. Es muy interesante lo que plantea Cecilia Bazán sobre el reconocimiento a las mujeres. A nadie se le ocurrió que una lista podría haber sido encabezada por dos mujeres, es natural que sean encabezadas por dos varones.

Hay varias cosas que hay que mencionar, de los dos grandes sectores, no cambio nada eh!, ni en el Kirchnerismo ni en el Macrismo, cero cambio. Miren las listas del Kirchnerismo y esLa Cámpora pura, miren la lista del Macrismo y son los obedientes del Macrismo. Con incorporaciones obviamente. Elisa Carrió con un partido cuya asamblea partidaria se podría realizar en un rapi pago, tiene más diputados que el radicalismo, con chance de entrar. En ninguno de los dos partidos hay democracia interna, no hay pasos, no hay candidatos alternativos, decide uno solo.

Ayer vi a Fernandez haciendo un esfuerzo sobrehumano para decir que La Cámpora no había decidido, si lo decidió La Cámpora chicos !. Y del lado del Macrismo lo decidió Macri y Marcos Peña, hoy tenían que viajar Pichetto y Frigerio a comenzar la campaña y se bajaron, el tipo que hizo la mejor campaña desde el poder ejecutivo no le dejaron poner nada. Emilio Monzó donde esta ? no era que se iban a abrir ?, por eso digo, no cambió absolutamente nada.

Tengo que rescatar que hay algunas fuerzas como la izquierda y la derecha que se mantuvieron, además Urtubey que se anima a competir con el riesgo que esto implica. Es muy serio lo de Jose Luis Espert, yo no lo votaría de ninguna manera, pero se planteó como una opción que tiene un atractivo, conozco quien dice que la juventud en masa va a votar a Espert y los que dicen que no lo va a votar nadie. Ayer hablaba con alguien del Macrismo y me decía: pensá, si sumamos 7% de Espert, el 3% de Gómez Centurión, es la diferencia que nos garantiza la segunda vuelta. Che, Pero así se hace? Esta persona decía: esta es la gestión de Pichetto sonriente. Pero che no era para cambiar las cosas que estaban mal ?. El cambiar de un lado al otro se llama tranfuguismo y tengo de los dos bandos: Pino Solanas con Cristina, Carrio con Pichetto, y el que más fuerza hace es Massa con La Cámpora con el Cuervo Andrés Larroque. Esto que es? hay acuerdo político para mejorar las cosas o hay tranfuguismo ?. A diferencia de Bazán estoy pesimista, porque creo que es todo por un cargo, todos desesperan por un cargo.

Para la dirigencia, nunca pesa el gasto público de la economía ?. Que cosa acordó Massa para ser nuevamente Kirchnerista ?. Que cosa hubo en el medio para dos frentes que se odiaban y ahora están aliados. Como es que Asseff, este señor que ahora está en Cambiemos fue: Menemista, Duhaldista, de Seineldin, de Sergio Massa y ahora de Cambiemos. Que paso? No es que íbamos a cambiar ?, sobre todo porque la realidad económica de nuestro país es dramática, esta realidad hace que un tercio de la gente esté en la pobreza, la mitad de los menores de 17 años sean pobres, una inflación más grande que la de Sudan, Zimbabwe e Irán. Estos acuerdos tienden a discutir algo de todo esto o es simplemente un acuerdo por el cargo? Yo soy pesimista, y creo que las generalizaciones son injustas. Pero creo que el tono mayoritario de los grandes bloques que parecen que van a concentrar los votos es de un tranfuguismo inadmisible, claro hay una opción: que muchos compartan lo que estoy diciendo y decidan no caer en la trampa de blanco o negro, depende de nosotros