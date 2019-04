Caída en el consumo de carne: "La gente compra lo mínimo e indispensable"

Alberto Williams.mp3







Alberto Williams, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de la Capital Federal, habló en Novaresio 910 y dijo que "La caída del consumo de la carne se ve en el mostrador, estamos en una caída del 35 por ciento, además no se recupera el consumo, cada vez la gente compra menos. Además sube el precio de la carne".



Además, dijo que "Por otro lado, hay poco sustituto porque no se pensó en el cerdo nunca. Uno buscaría hacer otra cosa porque estamos en el limite".



"Siguiendo este sistema con la inflación lo veo difícil, la gente no tiene poder adquisitivo, no es que no quiere comprar. La gente compra lo mínimo e indispensable, compran lo que más rinde, no hay más compra para freezer, no solo por los precios, además los cortes de luz", agregó.



Finalmente, dijo que "Falta mercadería en las góndolas por un tema de inflación, la gente no acompañará los aumentos porque no puede. Nunca pase esto de que la gente no tenga poder adquisitivo"