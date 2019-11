Cancillería. "Hubo una sugerencia del poder militar al gobierno de Morales"

Jorge Faurie, canciller de la Nación, dialogó con Luis Novaresio y remarcó la posición que mantiene con respecto a lo que está sucediendo en Bolivia.





No le parece algo objetivo: "No hay una carátula de golpe de estado que uno pueda aplicar en cualquier circunstancia para determinar si hubo o no un golpe de estado. El golpe de estado supone que alguien asuma en el poder a la fuerza, en este caso hubo una renuncia y asumiría alguien por asamblea legislativa"





¿Qué sucede en Bolivia? "En Bolivia hay una sugerencia del poder militar al sistema democrático. Las fuerzas armadas hicieron una recomendación que no debería haber ocurrido, fue excesiva. El acto eleccionario no se respetó en Bolivia y generó insurrección popular, y en un momento, las fuerzas armadas dicen que eso no se puede sostener en la forma que está"