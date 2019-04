Candelaria de la Sota: "A veces hay que pensar en esas personas que no votan, pero sienten"

Es muy doloroso. Es revivir un duelo que ya lleva 7 meses. Es una falta de humanidad cristiana, para la que se llama cristianos. Es de un nivel de soberbia que lastima a los demás porque no pensó cómo lastimaba a mi hermana, a mi, a mis hijas... Seguramente él tuvo muchos defectos pero tengo un enjambre de trolls que dicen barbaridades de mi papá pero si creo que alguien que tiene responsabilidad institucional tiene que tener cuidado con lo que dice.





Las disculpas no son condicionales. Se dice perdón, disculpame, me equivoqué. No se puede ofender a alguien que no está para denfenderse. Si ella tiene que hacer alguna denuncia, que vaya a la justicia.

En algún momento ella tenía prestigio por eso, ahora lo perdió. Es triste que alguien que era referente de la ética, se haya convertido en eso.





No están a la altura de las circunstancias. Estamos en una grieta sucia, fea y ella no para de profundizarla.

A veces hay que pensar en esas personas que no votan, pero sienten.