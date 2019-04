Carlos Beraldi: "No hay un plazo determinado para la vuelta de Florencia"

Carlos Beraldi, abogado de Cristina y Florencia Kirchner, habló en Novaresio 910 y dijo que "Ayer lo que se hizo fue una audiencia en donde acompañamos todos los elementos documentales que el Tribunal necesitaba; lo que va a hacer ahora el Tribunal es darle intervención a los médicos forenses y sobre esa base resolverá el pedido".



"Hasta no tenga el alta médica, lo que estamos solicitando es que permanezca allí como pidieron los médicos", agregó.



Sobre su patología, dijo que "No es anorexia y como abogado defensor yo no estoy autorizado a dar detalles sobre el estado de salud; en el informe médico que se presentó se habla de una serie de patologías, algunas que tienen que ver con algunas cosas que se dijeron y otras con situaciones médicas advertidas a partir de los estudios que se le hacen de manera periódica y que justifican este pedido que estamos haciendo".



Además, dijo que "Yo trato de ser prudente pero hay un quiebre en el estado de derecho, estamos todos en libertad condicional los argentinos, las garantías se redujeron".



Sobre la presencia del Presidente de la Corte en el Casamiento de la hija de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, dijo que "Son esas cuestiones protocolares que deben respetarse, hay un código de ética, hay un estándar que establece la Constitución para que haya parcialidad".