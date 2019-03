Carlos Beraldi: "No hay un solo elemento de prueba contra la ex Presidente"

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Fernández y de Florencia Kirchner, habló en Novaresio 910 y dijo que

"El permiso que pedimos vence el 22 de marzo, por lo que casi con seguridad el viernes Cristina Fernández va a estar en el país. En el caso de Florencia Kirchner será la semana que viene. Uno de los tribunales orales nos pidió que acompañáramos todas las constancias médicas que se están labrando en Cuba; uno de los motivos por los que viajó la ex presidenta fue reunir toda esa información y traerla al tribunal".



Además, dijo que "Por supuesto que voy a apelar el procesamiento de ayer contra Cristina Fernández; tengo experiencia pero mi capacidad de asombro se sobrepasa con estas cosas; uno lee la resolución y no tiene ningún fundamento jurídico: la única forma de atribuir responsabilidad es que el ju ez dice que ella no podía desconocer; eso en términos técnicos es un pronunciamiento que se llama arbitrario".



"Las personas deben tener un marco de garantía y acá hay un código penal paralelo. Además la Cámara ya había dado una resolución por el gas licuado", agregó.



Sobre el juicio que espera la hija de Cristina, dijo que "No debe retrasarse el juicio del 21 de mayo porque Florencia Kirchner no tiene nada que ver, es por la obra pública. Florencia Kirchner está en Hotesur y Los Sauces y en ninguno de los dos casos hay audiencias".



Finalmente, acerca de las declaraciones del Presidente afirmando que el padre cometió un delito, dijo que "Mauricio Macri hizo una declaración sorprendente que lo puede incriminar, porque al poner en la cabeza del padre un delito, cualquier fiscal podría investigar si el delito involucra al g rupo que hizo la empresa".