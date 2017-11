Carlos Burgueño: "Si la economía tiene una inflación del 15 %, y un plus, sería un aumento a los jubilados del 15.5 %, la movilidad jubilatoria le da un 21 %"

Carlos Burgueño - periodista 22-11.mp3

"El plus de los jubilados quiere decir que la formula que quiere el Gobierno de que los aumentos sean por el IPC no pasaba de ninguna manera por el Congreso, no tenía los votos, entonces inventó un plus del 5 por ciento del crecimiento de la economía que se suma a la inflación."-"Sería 20 pesos por mes para los jubilados, y lo que perderían por no aplicar la movilidad jubilatoria sería 200-300 pesos. Perder 300 y te dan 20 es invotable, entonces el Gobierno tiene que ser más generoso en el plus, 15-20 por ciento. Mauricio Macri quiere qu e salga en diciembre."-"La reforma laboral, impositiva, el tema con las provincias es importante, pero para el Gobierno la más importante es la previsional. Necesitan ahorrar 130 mil, y 100 mil es de la caja previsional."-"No le sacan a los jubilados, si la economía argentina tiene una inflación del 15 por ciento, y un plus, sería un aumento a los jubilados del 15.5 por ciento, la movilidad jubilatoria le da un 21 por ciento."-"Se viene un aumento del 6 por ciento de la nafta, ahora es libre el precio."