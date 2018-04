Carlos Melconian: Inflación: "No existe el 15 por ciento"

Carlos Melconian - Economista 16-04.mp3

"La inflación no es una variable que se controla con un botón, es una variable resultado. La inflación está conectada con la emisión de moneda, luego el déficit fiscal."- Con este programa se baja la inflación: "Vos sabes que la inflación subió porque arregló muchas cosas."-"Hay países que devalúan y no tienen inflación. Esta política macroeconómica lleva la inflación alrededor del 20 por ciento, que está inserta en la Argentina hace años"-"La pauta del 15 por ciento no es alcanzable, yo fui partidario de hacer el cambio aunque dé consecuencias del Banco Central. Alguien creía en el 25 por ciento del 2016, o del 12-17 en el 2017?, no, nadie creía."-"Se está yendo a un 20 por ciento de inflación con tranquilidad, no existe el 15 por ciento. Las pautas salariales se firman al 15 con corrección."-"Hay que acomodar, ya que la inflación no será 15 por ciento, los números de la economía, como los servicios. Al 2019 la inflación no será de un dígito, con esta política macroeconómica. La desilusión es por lo que te planteaste."