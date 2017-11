Carlos Rivolo - fiscal 04-10.mp3

"Recordemos que la Casa de la Moneda en el 2011 no alcanzaba y Ciccone estaba atravesando una quiebra. El Estado se interesa en Ciccone, Amado Boudou obliga a Echegaray que le dé un plan de pago, surge la empresa The Old Fund a cargo de Vandenbroele y Núñez Carmona. The Old Fund sólo tenía tres facturas."-"Se probó las relaciones existentes de Amado B oudou, Núñez Carmona y Vandenbroele."-"Amado Boudou se quiso quedar con la empresa, este tema trajo problemas institucionales porque le costó la cabeza al Procurador Righi."-"Yo no seguí la investigación, entonces no sé por qué no está Echegaray. Sí hubiera servido que Vandenbroele sea un arrepentido. En la causa de Formosa puede, en Ciccone no."