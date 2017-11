Carlos Rivolo: "La Justicia no se despertó de golpe"

Carlos Rivolo - fiscal 09-11.mp3

"La Justicia no se despertó de golpe, en todo caso la noticia judicial apareció hace bastante tiempo. Lo que me parece es que es más sencillo acceder a la información, que antes no teníamos. Buscábamos expedientes The Old Found y estaban desaparecidos, a los 15 días de este Gobierno estaba atrás de un ropero."-"En el otro gobierno se investigó a Felisa Miceli, a Gabriela Michetti, Amado Boudou y surgieron los frutos ahora. El sistema procesal argentino es engorroso."-"Siempre en los Tribunales quieren imponer influencia política, hay que tratar para no se suceda."-"Las investigaciones en el día de hoy se abren todas. La gestión anterior de Gobierno mostró una manera brutal de coartar la Justicia, pero siempre se trato. Estamos teniendo un debate abierto en esta gestión."