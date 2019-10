Carnes. "La merma es muy grande, ojalá esto termine pronto"

N90029791.mp3



El presidente de la Asociación de Propietarios de la Carnicerías, Alberto Williams, se refirió en Novaresio 910 a la caída en el consumo de carnes.





Su mirada política: "La merma es tremenda, las ventas caen todos los días. Ojalá este gobierno termine pronto. Alberto Fernández tenía razón. Hay que mover el consumo"





Se mostró desesperado: "Nos queda lo peor: la grasa y el hueso. ¡La gente no paga grasa! Y ahora escuchamos al Presidente decir que le va a llenar el bolsillo de dinero a la gente, ¿por qué no lo hicieron antes? No se puede jugar con la gente"