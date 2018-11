César Litvin: "El bono pagará ganancias por la diferencia con el mínimo"

El tributarista César Litvin habló en Novaresio 910 y dijo que "Claro que el bono pagará impuesto a las ganancias"





Además, contó que "Hay que pagar ganancia si el bono te hace pasar de mínimo, se considera no remunerativo desde el punto de vista previsional, pero impositivamente se paga."



Acerca del monto mínimo d ganancia, dijo que "es 30 mil pesos para solteros netos y 40 mil en casados"



"No sé cuánto recaudará la AFIP porque tiene que ver por cuánto se paga. En enero sube el mínimo no imponible", dijo.