Clara Salguero: "Se debe discutir que los jubilados no pueden vivir con 7 mil pesos."

Clara Salguero - periodista especializada en seguridad social 12-12.mp3

"Emilio Basavilbaso con nosotros dijo que los jubilados de Finlandia ganaban menos que en Argentina. Y Pablo Tonelli que los jubilados perderían plata pero no poder adquisitivo."Clara Salguero, periodista especializada en seguridad social: "Miguel Ángel Pichetto dice nos toca la ingrata tarea de acompañar la ley para acompañar a los gobernadores"-"Se corre por bajar el déficit fiscal, y no se tratan las jubilaciones retrasadas y deterioradas. No es una reforma integral. Lo que se plantea es 70 años la edad jubilatoria de manera optativa, las personas que aportaron 30 años tendrán 82 por ciento móvil, y cambiar el aumento de las jubilaciones en el 2018, que es un ajuste ."-"La ley de movilidad daría un aumento de 14.5 por ciento, y con este calculo el 5.7 por ciento cobrarían los jubilados."-"Hoy la mínima tendría un aumento de 1050 pesos y con el nuevo porcentaje el aumento sería de 500 pesos. Esto es un deterioro en el bolsillo del jubilado de la mínima. En Argentina hay 3 millones de jubilados que cobran la mínima. La Canasta básica es de 17500 pesos."