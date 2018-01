Claudia: Robo, persecución y tiroteo en Villa Urquiza: un muerto :'Nos están matando. Nadie hace nada por nosotros'

Claudia - Mujer del padre de Mauro 15-01.mp3

"El padre está destrozado, no lo podemos creer. Era un chico maravilloso, siempre atento y amoroso". "Nos están matando. Nadie hace nada por nosotros. Esperando puedan hacer justicia por Mauro". "Las circunstancias no quedaron claras". "Venían robando y haciendo desastres". "Ya no se sabe cómo parar esto, él hablaba sobre la inseguridad". "Acaban de destrozar una familia que recién empezaba. Él se había casado hace un año con el amor de su vida". "Estos delincuentes están afuera por algo o por alguien". "Lo vi crecer y lo amé porque el hi jo de mi pareja".Roberto Carabajal: "Para ella, los que matan a Mauro son los delincuentes según lo que le dijo la vecina". "Lo bajaron a Mauro del auto y le pegaron un balazo".