Claudio Loser: "Cualquier que llegue al FMI no va a cambiar de timón tan fácilmente"

Claudio Loser, ex director para el Hemisferio Occidental del FMI, habló con Luis Novaresio sobre la salida de la directora del Fondo Monetario Internacional.





-"Lagarde renuncia y es inesperado, es un cambio muy importante para ella en su carrera, no hay enrosque político. Yo diría que en los próximos meses, hasta tanto no se designe un nuevo director, no habrá cambios del Fondo respecto a la Argentina. Lipton ha trabajado con Lagarde desde el 2011, y la apoya, si ella conoce al país, él lo conoce también"



-"Lipton es economista, es más duro, pero es pragmático, no creo que ella lo haya dejado de lado en la negociación".



-"El Fondo tiene una estructura, cualquiera que llegue no puede cambiar el timón de inmediato"