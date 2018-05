Claudio Loser : "El Fondo puede pedir acelerar el ajuste"

Claudio Loser - ex director del FMI 09-05.mp3

"Es una crisis dificil pero mirándola en perspectiva y habiendo vivido otras crisis Argentinas yo diría que esta no es la peor. La gente se asustó porque hay problemas, pero aún son manejables, y el Gobierno tiene los instrumentos técnicos para solucionar el tema"-"Llamar al FMI, aunque a la gente le parezca terrible porque es una perdida de soberanía, a la larga es una reafirmación de las políticas nacionales. No veo el 2001"-"En Argentina, en un momento de crisis, todos nos vemos afectados, acá creo que la clase media está afectada y el Fondo no hará nada que afecte muy negativamente a los sectores menos favorecidos. El Fondo puede pedir acelerar el ajuste, te duele hoy pero menos mañana"-"Lagarde es un animal político muy vivo, si la Argentina se sienta a negociar y habla en serio de acelerar el ajuste fiscal reducirá las presiones del Banco Central"-"Yo creo que este Gobierno es responsable. Yo creo que se puede conseguir la cantidad de dinero."-"Esta crisis es un poco internacional, pero el tema es que los argentinos están en la dirección correcta pero se durmieron el año pasado respecto al exterior."