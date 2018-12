Claudio Loser: "Nunca está descontado el riesgo de un default"

Claudio Loser, economista y ex Director del FMI para Latinoamérica, habló en Novaresio 910 y dijo que "Argentina tiene el riesgo país más alto por la inflación, no hay miedo al problema de que haya default, pero con una inflación y una tasa interés alta. Los mercados no quieren correr el riesgo de perder plata"



Además, dijo que "Los economistas tenemos incapacidad para adivinar el futuro. Si se mantiene una política fiscal fuerte y se mantiene la política monetaria bajará la inflación."





Sobre las declaraciones del Ministro Rogelio Frigerio, afirmó que "Para el Gobierno puede ser importante que no haya movimiento del dólar, pero si no hacen el trabajo serio de cuidar el motor el dolar seguirá subiendo."



"Si ellos intervienen para evitar que el dólar suba y pierden reservas, eso es jugar con el dólar. La banda puesta por el Banco Central me pone un poco nervioso, pero no es grave." , finalizó.