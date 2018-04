Claudio Ucchino: "El costo del medicamento es tal que la gente suspende los antibióticos"

Claudio Ucchino - Presidente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos 23-03.mp3

"No bajan los precios, ese 5 por ciento está acordado con los laboratorios extranjeros. Nuestros abuelos consumen un 25 por ciento de esos laboratorios. El 5 por ciento de rebaja en un medicamento que vale 200 pesos, sólo en dos pesos. El abuelo no lo va a sentir en el bolsillo, pero para el PAMI en tema de alto costo como oncología y HIV será importante en la reducción de gasto"-"Lo que ocurre es que tenemos una incertidumbre por el cierre de convenio, la red de farmacia que sostiene el sistema no sabe como va a cobrar, todavía no tuvimos negociaciones y sólo se discute entre los grandes laboratorios y el Gobierno por los precios.& quot;-"El Estado ahorraría si se acuerda un precio para que los laboratorios compitan. La farmacia no es formadora de precio, eso lo hace el laboratorio y el descuento lo hace PAMI"Se siente el impacto de los precios, muchas veces los abuelos se llevan los medicamentos que le cubre la obra social, o se llevan de tres medicamentos, dos"Le pedimos al PAMI que respeten la inscripción del genérico y se trabaje con precios de referencia, así tiene acceso a las diferetnes vcariable suy no quedarse sin medicamentosESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA