Claudio Zuchovicki: Economía: "Argentina como va no es rentable."

Claudio Zuchovicki - Economista 22-12.mp3

"Este año fue selectivo, a algunas personas le fue bien, y a otros mal. Hay gente que creció por la construcción, la industria automotriz, y hay gente que cayó como la industria textil."-"Un país tiene cuatro patas, salud, educación, seguridad, y otra que es generar riqueza, que está en todas las reformas."- Suba del dólar: "La suba es estacional, mejor que suceda, antes el Banco Central emitía lebacs y vencían al mismo tiempo. Ahora se cambió el Banco Central emitió menos y el Tesoro emitió en pesos. Argentina tiene un déficit fiscal enorme, se endeuda y lo debe pagar."-"No es malo que suba el dólar."- Declaraciones de Juan Carlos De Pablo: &q uot;Yo lo respeto, lo que dijo es una advertencia, Argentina como va no es rentable. No podemos vivir de deuda."-"Yo siento que están discutiendo el camino de la economía"-"No es bueno endeudarse con tarjeta de crédito. El Banco vive de nuestra cuenta, ellos tienen la plata gratis, con esa plata compra Lebacs, te financia la tarjeta de crédito. Las 12 cuotas son una trampa. Gran parte de la inflación es por suba de tarifas, no tiene sentido adelantar consumo."