Claudio Zuchovicki: "El país está fundido por el déficit fiscal"

"Se hizo una reforma impositiva que afecta más a las personas físicas y beneficia más a las empresas, con la intención que aumenten la inversión, así crece la economía para vencer el déficit fiscal."-"Un ejemplos sería una persona que compraba lebac ahora paga renta financiera, el que es propietario la propiedad será valuada más"-"Voy a intentar no quejarme porque entiendo que el país está fundido por el déficit fiscal, y vive de deuda. El mundo nos presta a una tasa relativamente razonable. Argentina debe resolver los temas estructurales, y dejar de vivir en un país de prestado."-"Argentina necesita urgentemente inversiones y para eso tiene que haber rentabili dad. Hoy tenes excelente clima de negocios pero no tenes negocios"-"Estoy expectante. Vos vas a pagar menos ingreso brutos. Es un incentivo a reinvertir."Luis Novaresio, conductor: "Yo entiendo, pero la impresión que tengo es que paga más la clase media, se le saca a los jubilados, la base electoral de Cambiemos. El que tiene enorme fortunas le das un cheque en blanco."Claudio Zuchovicki, Economista: "Así no vamos a ningún lado, Martín Lousteau hizo un buen planteo sobre las jubilaciones"Luis Novaresio, conductor: "Supongamos que tenga razón el Gobierno, que le rebajaron a las mineras, a los cerealeros, a los que reinvierten, que digan a los jubilados lo siento, a los trabajadores también, pero no me digan que la reforma es buena."