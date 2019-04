Claudio Zuchovicki: "Estamos exagerando en una visión por exceso de pasado"

Claudio Zuchovicki.mp3







-"Sé que hay mucha gente que no la pasa bien, pero lo de ayer fue más técnico que político. Hay una falta de ahorro en la Argentina, es decir iba a entrar x cantidad de dinero, vendieron, y ahora la plata que entró fue menor"



-"Como no hay ahorro interno, no hubo comprador entonces se tuvo que vender. Se aprovecho un vendedor obligado, el que compro. Te exigen descuentos para invertir en la Argentina"



-"A mí me parece que se exagera por nuestro pasado, las cosas están muy mal".



-"Si vos compras no pensas en el pasado, pensas en futuro. Yo ya sé que que cayó la actividad económica, ahora hay que mirar qué capacidad de cambio hay. El riesgo país es si podrás hacer cambios a futuro"



-"El Fondo nunca le exigió a nadie la devolución de la deuda, se paga de manera voluntaria. El Fondo es un prestamista político"



-"Técnicamente tenes superávit comercial porque dejamos de importar"



-"En nuestro rubro una cosa es estar informado y otro influenciado"