¿Cómo está la temporada en Pinamar?

¿Cómo ha arrancado la temporada?:

"Estamos con la Ciudad prácticamente llena te diría y así se va a mantener por lo menos hasta el 10-15 de febrero, una temporada que va a ir creciendo. El año nuevo siempre es uno de los picos más altos pero después la verdad que sigue en la primera de enero. Tiene una baja, te diría, del 95 puntos de ocupación a 85 que es muy alto y después ya en la segunda de enero volvemos a 95. Y todos los fines de semana te diría hasta el fin de semana de carnaval, 2-3 de marzo, con ocupación técnicamente plena".



¿Cómo están los precios?:

"Una de las cosas positivas que nos pasó es que las primeras tres temporadas desde que asumimos teníamos el tipo de cambio atrasado más subsidio a los aviones, te acordarás el tema de los subsidios a Aerolíneas Argentinas más el tipo de cambio atrasado la verdad es que era competir contra destinos internacionales. En el segmento socio-económico hay que aspirar a nuestra Ciudad por la composición de diseño urbano y oferta comercial, entonces eso nos sirvió para darnos cuenta que teníamos que competir porque era muy difícil que un país cambie las condiciones macro-económicas sólo por sus ciudades turísticas. Así que ya para esta temporada te diría con precios muy parecidos a Palermo, con ofertas parecidas a las de Palermo y hay una discusión que creo que logramos instalar positivamente en Pinamar, la discusión más allá del precio va hacia el lado del valor".



"Pinamar está con precios más que lógicos y con una batalla ganada que es que además se le empezó a dar valor al precio. Vos podes comer desde $200 por persona y tenes ofertas hasta de $1000". "Y después la mayoría estas entre $300-$400 para almorzar en la playa".



¿Qué cosas se van modificando a medida que se va gestionando?:

"Tenemos dos cosas que son difíciles de corregir de una temporada a la otra, sobretodo porque es trabajar con población. O sea, el problema que tenemos en las ciudades turísticas es que nos toca trabajar con poblaciones que no viven acá y que vienen de todos los lugares de Argentina. El 35%-40% que vienen son de la Ciudad de Buenos Aires, un 60% restante vienen del interior de la provincia y de las distintas provincias".



"El tema de los cuatris y el tema de los trapitos son dos cosas que, por ejemplo, el tema de los trapitos lo hemos prohibido pero siguen vinien do todas las temporadas. Son cada vez menos pero igual es tener que dedicar un porcentaje de las fuerzas de seguridad para seguir sacando trapitos". "Y después el tema de los cuatri, lo primero es problematizar un poco una idea que es pensar que cuando uno prohíbe ya resolvió el tema. Vos para prohibir tenes que tener posibiliad de fiscalización".



"En el caso del cuatriciclo los municipios que lo prohibieron son municipios donde la actividad no era una actividad principal de la Ciudad. Vos acá en Pinamar podes llegar a tener en el pico de la temporada entre 20-25 mil vehículos motorizados", "vos decís, lo prohíbo y pensar que por haber creado la norma lo vas a resolver, es un problema técnico grave".



"Tenemos 4 localidades", "Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló, tenes 3 bajadas de ingreso a la playa", "y el principal drama nunca está en los corredores seguros que son las zonas que nosotros establecimos para la gente que hace un buen uso del artículo, el problema lo tenes con el que quiere romper la empalizada y se quiere meter en una zona prohibida que está privatizada y en la estadística lo más grave es cuando se lo dan a un menor. Ayer un menor de 13 años estaba arriba de un cuatriciclo, se accidentó y tuvo algunas fracturas".



¿Te gustaría un nuevo mandato del presidente Mauricio Macri o te gusta más María Eugenia Vidal como candidata?:

"Creo que Mauricio, el Presidente de la Nación, encaró una serie de transformaciones que son difícil de ver en el corto plazo pero que muchos sabemos por estar gobernando, por estar en comunicación permanete con muchos de los funcionarios que es el camino que hay que recorrer, con algunos errores que se han reconocido p&uac ute;blicamente y María Eugenia Vidal es la mejor gobernadora del regreso a la democracia", "los que estamos en gobiernos locales sabemos que en toda la provincia de Buenos Aires la cantidad de obras y transformaciones que hubo en cada una de las localidades no pasó nunca".



En la economía hubo más desaciertos que aciertos ¿no?:

"En el caso de lo que corresponde al gobierno nacional yo creo que hubo muchos aciertos y creo que hubo algunos errores de determinadas individualidades, de ex funcionarios que se habían cortado solos".