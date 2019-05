¿Cómo se prepara la Feria del Libro para la presentación de Cristina Kirchner?

María Teresa Carbano.mp3







"Esperamos que sea una presentación de un libro, una convocatoria para escuchar ideas, como hacemos con todas las presentaciones de libros".



-"En la presentación de los libros siempre la autora trasmite lo que escribió, en este caso, tratándose de la ex presidenta y actual senadora, llama muchísimo ver qué es lo que va a decir en el acto, per o reitero: es la presentación de un libro, así lo pensamos nosotros".



-"La programación de la presentación es entre la autora y la editorial; la Fundación El Libro acompaña y coordina, pero no nos han transmitido duración del acto".



-"Hay muchas especulaciones, la Editorial y la Fundación El Libro sacamos un comunicado. Yo estaré para saludarla a la ex presidenta".



-"La sala tiene capacidad de mil personas. Unidad Ciudadana y la editorial coordinaron los que entran. Mañana toda la gente que entra a la Feria paga entradas, ayer todos entraron gratis con la Tarjeta Sube".



-"La entrada no habilita el ingreso a las salas. Se baraja la posibilidad de que entren cuatro mil personas en el espacio externo a la sala Jorge Luis Borges, donde se van a poner pantallas".



-"Se van a poner pantallas externas sobre l a calle Sarmiento, que se cortará entre Plaza Italia y Colombia".



-"El libro de Cristina Fernández es un suceso editorial, se vende muy bien. La Cámara Argentina del libro, y lo dicen todas las editoriales, las ventas cayeron, pero este libro se vende para todos, los que la quieren y los que no".



-"No creo que los cantos de la gente sea un obstáculo para poder hablar, si no me dejan mirare a la senadora. Realmente yo creo que todas las personas que asistan están predispuestos de otra manera, los libros producen otra cosa".



-"El libro es Cristina Fernández hablando".