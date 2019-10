Control poblacional. "Me parece racista y casi nazi"

N89570943.mp3



La diputada nacional Victoria Donda dialogó con Luis Novaresio e hizo un descargo tras lo sucedido ayer.





Sobre su defensa al detenido: "No sabía que existía un operativo de control poblacional. Vi un chico que vendía pañuelos rodeado de cuatro efectivos policiales y quise saber qué estaba ocurriendo"





Su cuestionamiento al control poblacional:

- "El nombre de 'control poblacional' no me gustó. Me explicaron que era aleatorio, yo me pregunto qué tan aleatorio es porque siempre paran a las mismas personas"

- "Siempre paran a gente morocha, con gorrita y que vende elementos peligrosos como pañuelos y flores"

- "Este supuesto control poblacional es racista y casi nazi"

- "Esto es como, por ejemplo, parar a todos los autos verdes porque en un auto verde se cometió un delito. No es efectivo"





Sobre el detenido: "El chico tenía un pedido de captura por un robo que cometió a los 15 años, que salta después. Los policías no sabían que era prófugo"