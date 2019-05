Cristina y De Vido: una muestra de la traición en la política

Editorial 22-05.mp3







Muchas veces les pregunto a ustedes por dónde va la cosa y, más que un comentario de opinión como voy a hacer al final, hay cierta información que quiero rebotarla con ustedes. De 0 a 10, ¿cuánto te interesa la movida política en este momento de grieta y candidato?





- Gustavo Carabajal: - 5





Luis Novaresio: A Mariana no le pregunto porque estamos enfermitos. A Candelaria tampoco porque tenemos la misma enfermedad. Coco, ¿Cuánto te importa?





Coco Ramón: 5





Luis Novaresio. 5, ¡Bien! Bastante. ¿Cuánto te importa Cecilia?





Cecilia Bazán: 7.





Luis Novaresio: A mi me parece que es muy importante porque son personas que van a tomar decisiones y van a encaminar la situación. A ver, ¿Dónde estamos parados de lo que podamos decir a esta hora? Radicales: Ayer me gustó porque se decía "Se filtró un documento de la Unión Cívica Radical". Me lo mandaron por Whatsapp. Dejaron la huella digital. ¿Qué dicen los radicales? Emprolijan lo que dijo Cornejo la semana pasada. Discutimos la posibilidad de que Macri sea candidato, adentro Urtubey, Lavagna, Lousteau y Massa, dijo el Gobernador de Mendoza. Y además agregó "Volvamos a los principios radicales". ¿Qué van a hacer los radicales, Mariana?





Mariana Contartessi: Van a quedarse dentro de la alianza Cambiemos, van a hacer duros cuestionamiento por haber perdido dos ciudades capitales de provincias como Córdoba y Santa Rosa, en La Pampa, pero... mucho ruido y pocas nueces.





Luis Novaresio: A lo sumo, adhiero, dos o tres goteos de dirigentes cansados que están enojados como Alfonsín, que es muy orgánico como para romper sin otra consideración. ¿Quién va a ser candidato a Gobernador en la Provincia de Buenos Aires? Porque fíjense que los Fernández, como ayer decía Sarlo, primerearon, y los obligaron a todos a pronunciarse, lo empujaron a Lavagna a decir "soy candidato", ¿quién va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires? Cristina y el Kirchnerismo quiere que sea Axel Kiciloff. Ayer los intendentes medio que se sublevaron, quieren una oferta que contenga a los intendentes: Espinoza, Magario, Katopodis, Grey, que es el Presidente del PJ bonaerense.

Encuesta que tenemos, la que dice la Provincia de Buenos Aires pone en paridad o en superioridad a Axel Kiciloff sobre Maria Eugenia Vidal y es el único que traslada diréctamente los votos a Cristina.

Le pasa lo mismo al que vota Fernández-Fernández.

Tercera fuerza: ¿Hay una tercera fuerza? Pensando que tenemos una tercera fuerza, tenemos 3 meses para saber si hay una tercera fuerza. O sea, me parece que se les escapó la tortuga a Alternativa Federal. ¿Qué fue lo más fuerte de ayer? Schiaretti. El gobernador de Córdoba, el tipo que se llevó todos los votos de Córdoba, que dio un discurso modernísimo