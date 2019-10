Cuadernos. "La causa no me genera nada, es un mamarracho"

N90522040.mp3



El abogado José Manuel Ubeira conversó con Luis Novaresio y se refirió a la causa de los cuadernos.





Algunas de sus declaraciones:





- "Que aparezcan los cuadernos a cuatro días de las elecciones deja en claro que es algo electoral"





- "El gran problema que tenemos es que finalmente en Argentina nunca se sabe nada"





- "No sabemos nada del atentado de la AMIA, no sabemos nada de Nisman... en términos judiciales nunca se sabe nada"





- "No me genera nada porque la causa es, en sí misma un mamarracho. No me queda claro por qué Stornelli no filmó a Centeno"