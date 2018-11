"Ayer estaba escuchando la radio y lo escuche a Fantino sobre las mediciones de la radio. Gracias a Dios nos va muy bien, somos el programa que más ha crecido en la mañana. Todos los días marcamos agenda, las cosas que hacemos rebotan en todos lados"





"Ayer fantino hizo un análisis de IBOPE que mide quiénes escuchan la radio"





Audio de Fantino





"Fantino tiene razón, lo que pasa en esta radio tiene una enorme potencia. Más allá de las arbitrariedades, lo que proboca esta arbitrariedad es que la gente se quede sin laburo y la gente la pase mal."





"La medida de radio se hace en teléfonos fijos con una encuesta duranre 25 minutos y por recordación, si en a semana anterior escuchaste a uno o a otro"





"No se mide streaming, si escuchas en tu casa o en tu celular. "





"Fantino dijo algo con enorme valentía porque ahora nos van a castigar, pero IBOPE nos castiga a nosotros porque si esto sigue, con la crisis que hay, vamos a perder laburo. No es un negocio inocuo no hacer bien las cosas. ¿Las centrales de medios no deberían verlo? "





"Cuando se hacen estas arbitrariedades, IBOPE puede dejar sin laburo a mucha gente"





"Sobre los Martin Fierro, los premios son de una arbitrariedad infinita. Hacemos un gran trabajo, nos merecemos un premio pero no somos los mejores del planeta."





"Que esta radio no esté nominada como mejor trabajo deportivo está mal chicos, mandó a 20 personas al Mundial como ninguna"