"Cuando vivís en una sociedad de mezquinos, es 'sálvese quien pueda'"

Luis Novaresio y un nuevo comentario editorial basado en la grieta que no permite acordar en ciertos temas en la sociedad argentina.





Sobre el aborto: "Ya saben cuál es mi posición con respecto al aborto, que no compromete ni a esta radio, ni a esta empresa, ni a nadie. Tengo la libertad de decirlo. Me parece razonable que la Iglesia esté en contra del aborto. Me impresiona que algunos quieran forzar la posición de la Iglesia sobre el aborto, sobre la homosexualidad, sobre las segundas nupcias. No es un club de amigos, en donde cuando uno adopta una religión, no acepta algunas cosas y otras no. Muy diferente con el judaísmo, en donde la duda es una herramienta de construcción, de hecho, algunos rabinos están a favor del aborto y otros no. Y no pasa nada. Lo que sí me sorprende es que todavía discutamos en el siglo 21 que la religión tenga injerencia en la ley civil. Si queremos eso, es posible: se llama teocracia. Eso es Irán, eso es el Vaticano. Yo creo que vivimos en una república laica, en donde lo que rige las relaciones entre los hombres es la ley civil".





Sobre la grieta social: "No encuentro tres temas de unanimidad en el tratamiento o en el abordaje. No sé si es la grieta, no sé si somos nosotros que nos encanta marcar diferencias, no sé. ¿Alguien me puede decir tres temas? El hambre, no. Hacés un consejo del hambre y lo salen a matar. No lo hacés, y te preguntan por qué no lo hacés. ¿Desempleo, educación? ¿Te parece? Cuando vos planteás un proyecto para ser Finlandia, 25 años de proyecto, lo primero que te dicen es "Ah, pero Finocchiaro... Ah, pero Filmus...". Me parece que es muy difícil construir un país en serio. Un país en serio no es armarle la vida a la gente, es trazar un horizonte en donde vos, razonablemente, puedas proyectarte. Eso es para mí la política: crear condiciones más o menos estables para la mayoría en donde a partir de ahí vos puedas elegir y proyectarte. Por eso no creo en la meritocracia. La meritocracia solo puede funcionar en un contexto en donde están resueltas las condiciones básicas para todos y todas. Y a partir de allí empezar con el mérito. Ahora, hacer meritocracia en un país en donde uno de cada dos pibes es pobre, es poner en desventaja al que nunca va a poder alcanzar una canasta básica de alimentos y comer todos los días. Me sorprende profundamente que no hayan tres temas en Argentina que sean sacados de la mezquindad humana. Somos un país de mezquinos, y cuando vivís en un país de mezquinos, es un sálvese quien pueda. Así nos va..."