"Cuestionar la aplicación de las medidas es mirar otro país"

EDITORIAL 16:12.mp3



Editorial de Luis Novaresio:





"Enojarnos porque te cobran el 30% más por lo que gastes en el exterior me parece una excentricidad en un país que tiene el 55% de inflación, el 40% de pobreza y el 60% de los pibes pobres. No me cae simpático, claro que no. Pero me parece mucho más antipática la situación económica. No hay demasiada ciencia, ¿cuál es el problema? La falta de dólares. No hay emisión de dólares en Argentina, aún. Me parece que es una discusión excéntrica para un país que no es el de la mayoría. Estamos en una situación extraordinaria. El tema retenciones: no es un aumento furioso. Los del campo dicen que aparte de las retenciones pagan todos los impuestos, igual que todos. Acá hay una necesidad de plantearnos: ¿hay una voluntad de tomar nota del estado dramático que tenemos y de que hay que hacer un esfuerzo? Lo mismo pasa con la doble indemnización. No voy a defender las medidas diciendo que son ideológicamente sanas, pero sí las voy a defender se aplican a los efectos de lo que se están aplicando. Porque en ese caso, no podemos hacer nada. No hagamos nada. El gobierno de Fernández ganó porque la política económica de Macri no gustó. Después vendrán las medidas sociales, que ya veremos. Alguna vez vayamos a que la solidaridad sea la mayor posible. Está mal que un juez no pague Ganancias. O como algunos no hacen el esfuerzo, nadie hace el esfuerzo, o acompañamos entre todos. Estamos en estado de desesperación, de necesidad urgente. Que las medidas se tomen y que el movimiento se muestre andando para mejorar la situación, depende de la aplicación. Ahora, cuestionar la aplicación per sé, es mirar otro país".