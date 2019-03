Cuneo Libarona: "Me parece bien que no se presente Carlos Stornelli a la citación"

Mariano Cuneo Libarona.mp3







Mariano Cuneo Libarona, abogado de Sergio Taselli, habló en Novaresio 910 y dijo que "Yo creo que está denuncia de rebeldía a Carlos Stornelli no repercute en nada, en la causa cuadernos, es simplemente un fiscal".



Además, dijo que "No voy a plantear nada. Yo hay nulidades que no convalido, ni contesto, otras cosas me parecen que deben ponerse con otros jueces, te conviene guardarlo para el juicio oral".



Finalmente, afirmó que "Me parece bien que no se presente Carlos Stornelli a la citación. Ramos Padilla es incompetente, y sigue investigado. No vas a ir con un juez que te odia y te va a perjudicar la vida. Si te llama a un juez que es legitimo tenes que ir, pero si no es competente, hasta que punto te sometes a un acto justo".