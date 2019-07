Dalessandro contra Grabois: No podemos permitir el abuso del espacio público

-"Fue un día muy tranquilo el día de ayer, hubo dos detenidos en el desfile: uno por un intento de robo y otro por un atentado de resistencia, porque saltó la valla y quiso meterse y después los incidentes en la Plaza de la República".



-"El que saltó la valla estaba fuera de sí, es un extranjero, con antecedentes en su país, estamos hablando con Migraciones para ver la situación"



-"Volvimos a caer en aquellos que creen que la política se hace con violencia y agresión; ayer hubo otras ollas populares y no hubo ningún problema. Acá se fue a buscar el conflicto: fueron a agredir a la policía, tenemos cinco policías heridos, de los cuales uno tiene tres fracturas en el brazo; los dos detenidos que hubo no son meros referentes sociales: son delincuentes que le partieron en tres pedazos el brazo a un policía".



-"Nuestro límite es la violencia; todos piden permiso y hacen sus actos sin ningún problema salvo Juan Grabois, el problema no es nuestro".



-"Nosotros no tenemos problemas con la olla popular, Grabois quiso armar una carpa en la Plaza de la República, querían bajar colchones y agredieron a la policía. Invito a Grabois que vaya al Hospital y ver al policía"



-"No es el problema Grabois, sino la violencia. Ayer Camioneros hizo una olla popular en la Plaza de los dos Congresos y no hubo problemas, de hecho le pedimos que lo terminen antes por el velorio de De la Rúa y no hubo problemas"