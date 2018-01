Daniel Arroyo - Diputado Nacional 17-01.mp3

"Lo veo muy necesario porque objetivamente está empeorando la situación social". "Está todo muy caro, suben los alimentos, los costos fijos de las familias. Hay pérdida de empleo porque el Estado despide gente y un parate en el sector privado". "Las familias se endeudan porque la plata no alcanza". "El Gobierno debería reforzar los planes sociales y mirar el mercado interno para cambiar las tendencias porque la situación social se está poniendo muy dura".Economía: "Este año va a crecer la economía, pero también la pobreza". "Las últimas medidas han complicado más las cosas, la ref orma previsional han empeorado los ingresos de las personas que tiene planes sociales y jubilaciones. El DNU último que permite embargar cuentas sueldos los mete en un lío porque está todo el mundo endeudado". "El problema central es que la economía no está funcionando, la inflación sigue creciendo y no se crea empleo". "La política social está agotada, hay que mover el mercado interno". "Hay que cuidar la industria textil". "La mitad de los jóvenes no termina la escuela secundaria". "El pibe sin secundario completo está fuera de todo". "Hay que crear obra pública de pico y pala". "El Gobierno debería repensar el esquema"