Daniel Hadad: "El segundo período de Cristina fue el momento más duro para el periodismo"

Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, habló con Luis Novaresio en el contexto por el día del periodista y se refirió a los nuevas tendencias que envuelven a la profesión.





Repasá las frases de la nota





-"El periodismo es el oficio más maravilloso, desde que entré a una redacción por casualidad no pude salir de eso. El periodismo es una forma de poner jerarquía a las cosas, es explicarle a la sociedad lo que está pasando".



-"Yo empecé a trabajar en el '85, el momento más duro para el periodismo fue el segundo periodo de Cristina Fernández, la ofensiva para controlar a la prensa fue terrible. Se hizo una ley de Medios contra un Medio en especial".



-"El gran problema de la prensa no son los gobiernos, sino la tecnología, que inyecta mucha información y no se verifica; el segundo, es que la tecnología genera un gasto económico a los Medios tradicionales. También cambió el consumidor de noticias"



-"Yo ahora miro como se informa la gente, cambio el entorno del hombre"



-"Yo ahora paso mucho tiempo fuera de la Argentina, abrimos oficinas de Infobae en muchos lugares"



-"Tener sociedades partidas tiene que ver con las nuevas tecnologías, se sigue sólo a las personas que piensan como uno. Siempre tuvo divisiones Argentina"



-"La riqueza está en la inteligencia, aunque Vaca Muerta es buenísimo. Si la riqueza tiene que ver con el conocimiento, Argentina será más pobre que hoy, tenemos un 50 por ciento de chicos en la pobreza".